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«Пьяная пятиклассница отравилась неизвестными таблетками в Невском районе»

Такое могло быть в СССР? Однозначно НЕТ!!! Едрисье воспитательная работа, крашенниниковская, поддержанная госдурой едрисей в действии!