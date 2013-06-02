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Сегодня в Ботаническом саду распустится "Царица ночи" (фото)

16:46, 23 мая
Тэги: цветы, ботанический сад
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Тэги: цветы, ботанический сад
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Обсуждение темы:
«Сегодня в Ботаническом саду распустится "Царица ночи" (фото)»
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Emilian 24.05 07:27 [ + 0 ]

Ботанический сад? Ааа, это та территория с вырубленным парком-дендрарием, гнилыми оранжерейками и псевдоспециалистами? Царица ночи? О, да. В этой статье есть фото. Вполне достаточно. Переться в этот отстагнированный оплот ботанической науки смысла нет.

Всего комментариев - 1

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