Обсуждение темы:

«Из-за ПМЭФ в Петербурге закроют порядка 2000 парковочных мест»

Нет чтобы наоборот: "Из за недовольства горожан был закрыт очередной съезд мошенников и бандитов именуемый ими ПМЭФ"

очень уж круто.....хорошо было бы если они съехались бы в одном месте-потрепались и разбежались-а весь город перекрывать из за этих бездельников это уж слишком....