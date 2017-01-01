В Тихвине задержали 26-летнюю безработную, которая угрожала убийством своей бабушке, требуя денег на алкоголь

69-летняя пенсионерка обратилась в полицию.

69-летняя пенсионерка обратилась в полицию.



Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и области, в начале мая злоумышленница в своей квартире дома 8 во 2-ом микрорайоне в городе Тихвине попросила свою 69-летнюю бабушку дать ей деньги на спиртные напитки.



После отказа подозреваемая, желая запугать пожилую женщину и получить деньги, высказывая угрозы убийством, обеими руками схватила ее за лицо. Потерпевшая в силу возраста и физического состояния восприняла угрозу реально, однако злоумышленница не смогла добиться желаемого, после чего отпустила пенсионерку и скрылась с места происшествия.



По факту было возбуждено уголовное дело по статье "угроза убийством" в отношении 26-летней неработающей гражданки. Подозреваемая была задержана сотрудниками полиции по горячим следам. Женщине избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.



Напомним, ранее мы писали о том, что

Сотрудники полиции Тихвинского района Ленинградской области задержали 26-летнюю женщину, которая угрожала убийством своей пожилой бабушке, отказавшейся дать ей денег на алкоголь.Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и области, в начале мая злоумышленница в своей квартире дома 8 во 2-ом микрорайоне в городе Тихвине попросила свою 69-летнюю бабушку дать ей деньги на спиртные напитки.После отказа подозреваемая, желая запугать пожилую женщину и получить деньги, высказывая угрозы убийством, обеими руками схватила ее за лицо. Потерпевшая в силу возраста и физического состояния восприняла угрозу реально, однако злоумышленница не смогла добиться желаемого, после чего отпустила пенсионерку и скрылась с места происшествия.По факту было возбуждено уголовное дело по статье "угроза убийством" в отношении 26-летней неработающей гражданки. Подозреваемая была задержана сотрудниками полиции по горячим следам. Женщине избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.Напомним, ранее мы писали о том, что в Петербурге на Октябрьской набережной 67-летний пенсионер угрожал молотком своей жене и дочери.







Обсуждение темы: «В Тихвине задержали 26-летнюю безработную, которая угрожала убийством своей бабушке, требуя денег на алкоголь» Сергей Григорьев 24.05 00:15 [ + 0 – ]

Нормальная воспитанница путинского строя.

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