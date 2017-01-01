В Ленобласти охотник за цветметом погиб, пробравшись в трансформаторную подстанцию
14:18, 23 мая
Тэги: смерть, тело, электричество, ленобласть
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Общество
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«В Ленобласти охотник за цветметом погиб, пробравшись в трансформаторную подстанцию»
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