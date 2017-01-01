В Петербурге 17-летняя школьница с двухмесячной дочкой сбежала из дома на проспекте Авиаконструкторов

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«В Петербурге 17-летняя школьница с двухмесячной дочкой сбежала из дома на проспекте Авиаконструкторов»

Barabas 23.05 16:25 [ + 0 – ]

похоже сеня видел похожих у метро комендантки... еще спецом обратил внимание на возраст мамаши в джинсах. сначала думал с сестрой гуляет. а может это вообще не они... хз... но вроде на видеорегистраторе они запечатлены