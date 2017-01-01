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«В Петербурге пройдет воздушный парад с истребителями и ударными вертолетами»

в свете последних государственных тенденций - не актуально. Парад бабок-ягов , или ёжек, на реактивных ступах - это в тему. А потом в небе появится расплывчатый профиль очередного православнутого "угодника" двуперстым крестом благословляющего эту хрень. музычку тут тоже можно будет включить, хоть гимн россияндии, хоть олежку Газманова...