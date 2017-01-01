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«В Сосновом Бору 25-летний парень оклеветал полицейского и стал фигурантом уголовного дела»

Сергей Григорьев 24.05 00:10 [ + 0 – ]

Верю. Ведь мусорам только крыльев за спиной не хватает. Это самые честные и достойные граждане.