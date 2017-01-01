В Кировске пьяный мужчина во время ссоры несколько раз пырнул ножом свою собутыльницу

Подозреваемый задержан.

Подозреваемый задержан.



Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Ленобласти, в ночь с 22 на 23 мая в одной из квартир дома на улице Горького в городе Кировске был найден труп 45-летней женщины с колото-резаными ранениями груди, шеи и спины. Как удалось выяснить следователям, указанные повреждения женщина получила во время конфликта, возникшего на почве совместного распития спиртных напитков со своим 47-летним знакомым.



По факту в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье "убийство". Подозреваемый задержан. "По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Следователем изъят ряд улик, назначены необходимые судебные экспертизы", - отметили в ведомстве.



Напомним, ранее мы писали о том, что

В ночь на вторник в Кировском районе Ленинградской области было обнаружено тело 45-летней женщины. По предварительным данным, знакомый зарезал свою собутыльницу во время ссоры.Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Ленобласти, в ночь с 22 на 23 мая в одной из квартир дома на улице Горького в городе Кировске был найден труп 45-летней женщины с колото-резаными ранениями груди, шеи и спины. Как удалось выяснить следователям, указанные повреждения женщина получила во время конфликта, возникшего на почве совместного распития спиртных напитков со своим 47-летним знакомым.По факту в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье "убийство". Подозреваемый задержан. "По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Следователем изъят ряд улик, назначены необходимые судебные экспертизы", - отметили в ведомстве.Напомним, ранее мы писали о том, что в Ленобласти двое мужчин во время бурной пьянки до смерти избили своего собутыльника.







Обсуждение темы: «В Кировске пьяный мужчина во время ссоры несколько раз пырнул ножом свою собутыльницу» Сергей Григорьев 24.05 00:17 [ + 1 – ]

Путинские гопники,что с них взять.

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