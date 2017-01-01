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«Пятилетняя девочка гуляла по Васильевскому острову в одиночестве»

Показательный пример высокого уровня безопасности и культуры в нашем городе. Скоро 3-х летний ребенок сможет самостоятельно пройти вечером с Васильевского на Крестовский.

вот же суки, они еще и своих выродков нам навязывают!!за чей счет разведение обезьян?