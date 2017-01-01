Мигрант из Узбекистана разбился насмерть, упав с 6-го этажа строящегося дома

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«Мигрант из Узбекистана разбился насмерть, упав с 6-го этажа строящегося дома»

Тоскливый Дятел Терпило 23.05 12:26 [ + -7 – ]

Предлагаю ввести обязательное страхование жизни и здоровья мигрантов в размере суммы 10 млн. руб. и 5 млн. руб соответственно. Это заставит работодателей внимательно относиться к их безопасности и исключит повторение трагических случаев на производстве.

SCORPION69 23.05 15:59 [ + 5 – ]

туда ему и дорога жил бы в свое ауле плесень черная живой был бы,а так опять на наши деньги эту вонючку отправял домой

НЕСТОР 23.05 19:27 [ + 4 – ]

Насрать на него большую кучу.

koschke 23.05 20:34 [ + 0 – ]

Орлята учатся летать. Главное не отчаиваться джамшуты. Может следующий из вас полетит как птица.

робин 23.05 23:28 [ + 3 – ]

какая хорошая стройка, порадовала!!