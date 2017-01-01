Обсуждение темы:

«Путин наградил трех сотрудников метро Петербурга за действия при теракте»

Ну да, чтобы срочно замазать косяки и преступную халатность, надо изобрести героизм.

Сергей Григорьев 24.05 00:28 [ + 1 – ]

А мусора ведь вроде хуже крыс метались да прятались. Но да,надо же показать,что мусора не только магазинчики данью обкладывают да признания выбивают у невиновных,но и.. Одним словом смешно. Ну а к вранью власти мы все уже привыкли.