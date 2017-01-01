Теракт в Великобритании: во время концерта на стадионе в Манчестере прогремел взрыв, погибли 22 человека (видео)

Пострадали порядка 60 человек.

Пострадали порядка 60 человек.



Стадион, рассчитанный на 21 тысячу человек, расположен к северу от центра Манчестера. Объект, открытый в 1995 году, считается крупнейшим крытым стадионом в Евросоюзе. Этот теракт стал самым крупным в Британии после трагедии в лондонском метро в 2005 году, когда погибли более 50 человек.



После взрыва на стадионе родители и друзья посетителей концерта американской поп-певицы Арианы Гранде стали искать своих близких через соцсети. В том числе разыскивали детей. Очевидцы сообщили о десятках девочек-подростков, бежавших со стадиона с криками после взрыва.



Британская полиция подтвердила, что взрыв на крытом стадионе в Манчестере во время концерта осуществил один человек. Ранее власти заявляли, что считают случившееся терактом, а информацию о том, что его устроил смертник путем самоподрыва, распространяли лишь СМИ.



Новый комментарий манчестерской полиции был размещен в Twitter. "Мы считаем на данном этапе, что атака прошлой ночью была совершена одним человеком", - заявил начальник полиции Манчестера Иэн Хопкинс. По его словам, главная задача сейчас - установить, действовал ли смертник в одиночку или как часть террористической сети.



Также Хопкинс подтвердил, что террорист в результате взрыва "умер на арене". "Мы считаем, что нападавший нес с собой самодельное взрывное устройство, взрыв которого стал причиной этого зверства", - отметил глава манчестерской полиции.







Между тем премьер-министр Франции Эдуард Филипп призвал граждан страны быть бдительными после подрыва смертника на концерте в Манчестере. "Самая трусливая форма терроризма еще раз нанесла удар, выбрав в качестве цели - как в Париже более года назад - место проведения концерта", - заявил глава правительства, имея в виду аналогичную атаку в концертном зале Bataclan в Париже в ноябре 2015 года. Филипп призвал всех сограждан "быть предельно бдительными, столкнувшись с угрозой, которая реальна, как никогда", пишет Newsru.com.



Реакция последовала и со стороны российских властей. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования премьер-министру Великобритании в связи с трагическими последствиями теракта в Манчестере. Также глава государства подтвердил готовность к наращиванию антитеррористического сотрудничества с британскими партнерами.



В российском посольстве в Лондоне рассказали, что информации о россиянах, которые пострадали в результате взрыва, пока нет. "Ситуация под контролем. Пока сведений о том, что инцидент коснулся кого-либо из граждан Российской Федерации, не поступало, мы постоянно обновляем информацию", — сообщил РИА Новости сотрудник дипмиссии.



Посольство России в Лондоне в связи со взрывом в Великобритании опубликовало телефон для экстренных вызовов, сообщает ТАСС со ссылкой на департамент ситуационно-кризисного центра. Россияне могут воспользоваться номером +44 (0) 7768 566 868.



После взрыва в социальных сетях появились фотографии окровавленной Арианы Гранде. Позднее выяснилось, что снимки были сделаны еще в 2015 году во время съемок клипа. Сама певица написала в Twitter, что "разбита". "От всего сердца мне очень, очень жаль. У меня нет слов", — написала Гранде. Портал TMZ сообщает, что после случившегося певица приостановила свое мировое турне.



Ariana Grande Suspends World Tour in Wake of Terrorist Bombing https://t.co/hyB0nSuV3H — TMZ (@TMZ) 23 мая 2017 г.



Напомним, 3 апреля теракт был совершен в метро Петербурга.

Мощный взрыв прогремел в понедельник вечером, 22 мая, на стадионе "Манчестер Арена" во время концерта американской певицы Арианы Гранде. В результате теракта погибли 22 человека, еще 59 были госпитализированы.Стадион, рассчитанный на 21 тысячу человек, расположен к северу от центра Манчестера. Объект, открытый в 1995 году, считается крупнейшим крытым стадионом в Евросоюзе. Этот теракт стал самым крупным в Британии после трагедии в лондонском метро в 2005 году, когда погибли более 50 человек.После взрыва на стадионе родители и друзья посетителей концерта американской поп-певицы Арианы Гранде стали искать своих близких через соцсети. В том числе разыскивали детей. Очевидцы сообщили о десятках девочек-подростков, бежавших со стадиона с криками после взрыва.Британская полиция подтвердила, что взрыв на крытом стадионе в Манчестере во время концерта осуществил один человек. Ранее власти заявляли, что считают случившееся терактом, а информацию о том, что его устроил смертник путем самоподрыва, распространяли лишь СМИ.Новый комментарий манчестерской полиции был размещен в Twitter. "Мы считаем на данном этапе, что атака прошлой ночью была совершена одним человеком", - заявил начальник полиции Манчестера Иэн Хопкинс. По его словам, главная задача сейчас - установить, действовал ли смертник в одиночку или как часть террористической сети.Также Хопкинс подтвердил, что террорист в результате взрыва "умер на арене". "Мы считаем, что нападавший нес с собой самодельное взрывное устройство, взрыв которого стал причиной этого зверства", - отметил глава манчестерской полиции.Между тем премьер-министр Франции Эдуард Филипп призвал граждан страны быть бдительными после подрыва смертника на концерте в Манчестере. "Самая трусливая форма терроризма еще раз нанесла удар, выбрав в качестве цели - как в Париже более года назад - место проведения концерта", - заявил глава правительства, имея в виду аналогичную атаку в концертном зале Bataclan в Париже в ноябре 2015 года. Филипп призвал всех сограждан "быть предельно бдительными, столкнувшись с угрозой, которая реальна, как никогда", пишет Newsru.com.Реакция последовала и со стороны российских властей. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования премьер-министру Великобритании в связи с трагическими последствиями теракта в Манчестере. Также глава государства подтвердил готовность к наращиванию антитеррористического сотрудничества с британскими партнерами.В российском посольстве в Лондоне рассказали, что информации о россиянах, которые пострадали в результате взрыва, пока нет. "Ситуация под контролем. Пока сведений о том, что инцидент коснулся кого-либо из граждан Российской Федерации, не поступало, мы постоянно обновляем информацию", — сообщил РИА Новости сотрудник дипмиссии.Посольство России в Лондоне в связи со взрывом в Великобритании опубликовало телефон для экстренных вызовов, сообщаетсо ссылкой на департамент ситуационно-кризисного центра. Россияне могут воспользоваться номером +44 (0) 7768 566 868.После взрыва в социальных сетях появились фотографии окровавленной Арианы Гранде. Позднее выяснилось, что снимки были сделаны еще в 2015 году во время съемок клипа. Сама певица написала в Twitter, что "разбита". "От всего сердца мне очень, очень жаль. У меня нет слов", — написала Гранде. Портал TMZ сообщает, что после случившегося певица приостановила свое мировое турне.Напомним, 3 апреля теракт был совершен в метро Петербурга. Взрыв в вагоне петербургского метро на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт" произошел 3 апреля. Погибли 15 человек, более 100 пострадали. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства.





