На Колпинском шоссе водитель ВАЗа вылетел на встречку, собрал две легковушки и умер на месте происшествия

Его пассажирке потребовалась госпитализация.

Его пассажирке потребовалась госпитализация.



Как сообщает "Водитель Петербурга" со ссылкой на отдел пропаганды УГИБДД по городу и области, авария произошла 22 мая около 23.00 на Колпинском шоссе в 200 метрах от Софийской улицы.



Водитель ВАЗ-2103 выехал на встречку. Там машина врезалась в Suzuki. Последний от удара протаранил попутный Ford. По данным полиции, водитель «тройки» погиб на месте. Его пассажирка, женщина неизвестного возраста, получила травмы средней степени тяжести и была доставлена в стационар. По факту ДТП проводится проверка.



Напомним, ранее мы писали о том, что

Накануне вечером в Пушкинском районе Петербурга произошло серьезное ДТП с участием трех легковушек, в результате которого один человек скончался на месте происшествия, еще один был госпитализирован с травмами в больницу.Как сообщает "Водитель Петербурга" со ссылкой на отдел пропаганды УГИБДД по городу и области, авария произошла 22 мая около 23.00 на Колпинском шоссе в 200 метрах от Софийской улицы.Водитель ВАЗ-2103 выехал на встречку. Там машина врезалась в Suzuki. Последний от удара протаранил попутный Ford. По данным полиции, водитель «тройки» погиб на месте. Его пассажирка, женщина неизвестного возраста, получила травмы средней степени тяжести и была доставлена в стационар. По факту ДТП проводится проверка.Напомним, ранее мы писали о том, что водитель "Тойоты" погубил свою пассажирку при неудачном развороте на трассе под Гатчиной.





