Обсуждение темы:

«На Серебристом бульваре пьяный мужчина стрелял по стеклам припаркованной легковушки "для поднятия настроения"»

Неужели из пневматики можно разбить стекло?

Видно, тетка очень вредная, если хулиганистому соседу поднимает настроение ей нагадить

Давайте скорее начинайте ловить ещё и мальчишек, которые из рогаток стреляют. Ментам совсем делать, видимо, нечего