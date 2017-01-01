Обсуждение темы:

«Водитель "Тойоты" погубил свою пассажирку при неудачном развороте на трассе под Гатчиной »

Дачники любят срезать и разворачиваться там в сторону Пижмы, тормозя всех за собой, хотя проще доехать до конца объездной и там выехать на "бетонку" (А-120). Попытка сэкономить 10 мин и литр горючего обернулась для водителя смертью человека, разбитой машиной и жизнью!...