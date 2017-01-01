Утопленника со связанными руками и ногами выловили из реки Сясь в Ленобласти

В кармане погибшего нашли иностранные монеты и адрес жителя Сахалинской области.

В кармане погибшего нашли иностранные монеты и адрес жителя Сахалинской области.



Как сообщает АН «Оперативное прикрытие», 22 мая около полудня дачница из Петербурга заметила в воде реки Сясь у деревни Рыжково всплывшего человека. Следователи извлекли из воды распухшее тело мужчины в зимней черной куртке с меховой подкладкой и в зимних ботинках. Руки погибшего были связаны со спины ремнем, ноги перевязаны скотчем.



В одежде утопленника нашли черное портмоне, в котором лежали монета 2 евро и 5 украинских монет на сумму 75 копеек. Там же лежала записка с адресом жителя города Холмска Сахалинской области.



Жители деревни погибшего не опознали. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ.



Напомним,

В Волховском районе всплыл криминальный труп.Как сообщает АН «Оперативное прикрытие», 22 мая около полудня дачница из Петербурга заметила в воде реки Сясь у деревни Рыжково всплывшего человека. Следователи извлекли из воды распухшее тело мужчины в зимней черной куртке с меховой подкладкой и в зимних ботинках. Руки погибшего были связаны со спины ремнем, ноги перевязаны скотчем.В одежде утопленника нашли черное портмоне, в котором лежали монета 2 евро и 5 украинских монет на сумму 75 копеек. Там же лежала записка с адресом жителя города Холмска Сахалинской области.Жители деревни погибшего не опознали. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ.Напомним, на прошлой неделе пропавшего без вести в апреле молодого петербуржца нашли утонувшим в Большой Неве.







Обсуждение темы: «Утопленника со связанными руками и ногами выловили из реки Сясь в Ленобласти» Иванов1 24.05 07:21 [ + 0 – ]

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