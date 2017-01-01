«Во дворе на Старо-Петергофском девочка стала жертвой развратника по дороге в школу»

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Общество
... А девочки ходят там (и не только там ...) такие наивные, глупые ...
... Без сопровождения взрослых, без перцовых баллончиков и прочих средств самообороны, не со "стаей" себе подобных ...
... Но (увы и ах!), хоть кол на голове тиши, упорно не хотят у нас "креститься" до того, как "грянул гром"...
... Пока какая-нибудь гнилая смердящая тварь Тебе или Твоему ребёнку зад не ощупает, Ты упорно не признаёшь, что понятие "самооборона" стоит по важности для современного человека, а в особенности - для молодой девушки или женщины, в одном ряду с понятиями "воздух", "вода", "кров", "пища" ...
... И ведь каждый раз - одни и те же "грабли" ...
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17:11, 22 мая
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