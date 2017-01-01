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«Молодая женщина угодила под авто на переходе проспекта Науки»

поделом зомбанутой пешеходихе! Она должна была в соответсьвии с п.4.5 ПДД убедиться в безопасности перед выходом на НПП. А там оказывается было опасно, что блестяще подтвердилось фактом задавления. Пусть теперь в больничке ПДД изучает.Хи-хи. ;-))

Там этот переход вообще всегда опасный там либо с одной стороны движение не перекрыто дальним светофором, либо с другой. И пока ждешь на трамвайных путях (по которым тоже несутся машины) открывается движение по той полосе, где раньше его не было. Там переходить можно только, если тебя видят и готовы пропустить.