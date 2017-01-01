«Губернатор Полтавченко заработал 6,2 млн в прошлом году»

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Общество
Для градоначальника такого мегаполиса это конечно смешная сумма денег. Предлагаю скинуться за счет введения нового взноса на укрепление административного аппарата.
Был у меня один знакомый - владелец фирмы. Сели ему его юристы сочинять налоговую декларацию. Написали: однокомнатная квартира, Жигули первой модели и т.д. Мужик обиделся: меня пацаны уважать не будут. Юристы переписали: двухкомнатная квартира, Жигули шестёрка...Шеф с этого заплатил. Хотя жил в нормальной двухэтажной квартире и ездил на Мерине селибрейт. Знаю бизнесменов, которые до сих пор прописаны в общежитиях, хотя живут в многоэтажных квартирах элитных домов. А числятся как нуждающиеся, блин!
Жаль его. Доходы упали, теперь полтавченко голодать будет. Может, послать ему чего-нибудь из холодильника...
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17:11, 22 мая
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