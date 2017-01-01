Губернатор Полтавченко заработал 6,2 млн в прошлом году

Что почти на миллион меньше, чем в 2015 году.

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«Губернатор Полтавченко заработал 6,2 млн в прошлом году»

Тоскливый Дятел Терпило 23.05 11:13 [ + -8 – ]

Для градоначальника такого мегаполиса это конечно смешная сумма денег. Предлагаю скинуться за счет введения нового взноса на укрепление административного аппарата.

махоня 23.05 12:21 [ + 7 – ]

А на самом деле?

Фрекен Бок 23.05 13:22 [ + 1 – ]

Ага))))))))))))))

Записывайте номер карты))

монк-аль-ахри 23.05 13:41 [ + 3 – ]

Был у меня один знакомый - владелец фирмы. Сели ему его юристы сочинять налоговую декларацию. Написали: однокомнатная квартира, Жигули первой модели и т.д. Мужик обиделся: меня пацаны уважать не будут. Юристы переписали: двухкомнатная квартира, Жигули шестёрка...Шеф с этого заплатил. Хотя жил в нормальной двухэтажной квартире и ездил на Мерине селибрейт. Знаю бизнесменов, которые до сих пор прописаны в общежитиях, хотя живут в многоэтажных квартирах элитных домов. А числятся как нуждающиеся, блин!

koschke 23.05 20:37 [ + 1 – ]

Официально украл имелось ввиду...

comandante Augusto 23.05 20:38 [ + 1 – ]

Жаль его. Доходы упали, теперь полтавченко голодать будет. Может, послать ему чего-нибудь из холодильника...