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«На Обуховской Обороны задержали мужчину, который угрожал взорвать весь Петербург»

Инь Порось 22.05 21:29 [ + 0 – ]

... Подобное происшествие ещё лет двести назад описал баснописец Крылов:

"Синица на море пустилась:

Она хвалилась,

Что хочет море сжечь."



... Дебил, одно слово ... Сейчас впаяют в полный рост статью за терроризм ...