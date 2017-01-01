«Валентина Матвиенко призвала сделать детскую медицину полностью бесплатной»

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Общество
эти правящие клоуны отличаются редкостной особенностью выдавать свои обязанности за благодеяния. В соседней Норвегии с нефтяных и газовых компаний берут по 70% от дохода. В Норвегии бесплатная медицина, вся, включая стоматологию. В Норвегии бесплатное первое высшее образование. В Норвегии за каждого родившегося ребёнка семье выплачивают по 80 долларов США до достижения ребёнком возраста 18 лет, а если студент - до окончания вуза. А у нас Газпром, Роснефть и т.п. ни хера государству не платят, но содержат ФК Зенит, ХК СКА, немецкий футбольный клуб и т.д. и т.п. Где государство выполняет свои обязанности?
По всем телеканалам собирают деньги на лечение детей-позор ублюдочным правителям.
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17:11, 22 мая
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