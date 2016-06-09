Более 400 нелегалов депортировали из Петербурга с начала года

Чаще других миграционный режим нарушали граждане Узбекистана и Таджикистана.

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Обсуждение темы:

«Более 400 нелегалов депортировали из Петербурга с начала года»

НЕСТОР 22.05 15:38 [ + 5 – ]

400 департировали,а 40000 нелегально въехали. Не пудрите мозги населению.

Тоскливый Дятел Терпило 22.05 15:58 [ + -7 – ]

Могли бы предоставить российское гражданство и оставить здесь.

SCORPION69 22.05 17:44 [ + 5 – ]

а сколько их въехало? вот вот умалчивают



Сергей Григорьев 22.05 19:06 [ + 4 – ]

Судя по всему нас всех считают истинными дебилами. Ведь только дебил поверит в такую чушь.