"Исчезают полосы - исчезают люди": петербургские активисты выкрасили в красный цвет стершиеся "зебры" (фото)
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Общество
Наивные. Видимо активисты не знают,что дорожные службы если нет распила,ничего не волнует. (А уж люди-тем более.)
экие чудачиллы эти октевизды! Будто не знают, что ПДД подробно описывают порядок перехода пешеходами п/ч как при наличии обозначенного ПП, так и в его отсутствие. А вот рисование на дороге всякой хрени, не предусмотренной ПДД, должно быть наказуемо лютой неминучей карой, предусмотренной суровым российским законом.
Правоохранители! Вам надлежит немедленно изловить октевиздов и привлечь к ответственности. Добропорядочные горожане ждут от вас действия!
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17:11, 22 мая
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