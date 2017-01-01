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«"Исчезают полосы - исчезают люди": петербургские активисты выкрасили в красный цвет стершиеся "зебры" (фото)»

Наивные. Видимо активисты не знают,что дорожные службы если нет распила,ничего не волнует. (А уж люди-тем более.)

экие чудачиллы эти октевизды! Будто не знают, что ПДД подробно описывают порядок перехода пешеходами п/ч как при наличии обозначенного ПП, так и в его отсутствие. А вот рисование на дороге всякой хрени, не предусмотренной ПДД, должно быть наказуемо лютой неминучей карой, предусмотренной суровым российским законом.

Правоохранители! Вам надлежит немедленно изловить октевиздов и привлечь к ответственности. Добропорядочные горожане ждут от вас действия!