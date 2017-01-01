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«На Стачек по недосмотру родителей полуторагодовалая девочка выпила жидкость для розжига»

Сергей Григорьев 22.05 19:16 [ + 0 – ]

"по недосмотру родителей малышка выпила жидкость для розжига огня."



Точнее не "по недосмотру" ,а по халатности родителей. Это разные вещи.