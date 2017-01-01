«В Петербурге главного редактора "Эха Москвы" Венедиктова облили дешевым виски (видео)»

В Петербурге активисты "Другой России" вылили на главного редактора "Эха Москвы" Алексея Венедиктова три бутылки виски. ЧП случилось в Александринском театре, где Венедиктов принимал участие в проекте "Открытые диалоги"."Фонтанка.ру" со ссылкой на лидера другороссов Андрея Дмитриева сообщает, что во время дискуссии на новой сцене Александринского театра трое нацболов выбежали на сцену, где Алексей Венедиктов дебатировал с Александром Прохановым. Подбежав к Венедиктову, они вылили на него три бутылки виски и раскидали листовки.Венедиктов не потерял самообладания, когда его облили, а даже прокомментировал, заявив вслух: "Вискарь - говно".Дмитриев заявил, что так нацболы хотели "напомнить" журналисту о событиях 2011 года, когда Венедиктов "договорился с московской мэрией о переносе поствыборного протеста дальше от здания Центризбиркома, а после договоренности выпил виски с заместителем главы администрации президента". Также он отметил, что его коллеги считают, что "Эхо" неправильно освещает украинский вопрос.Активистов со сцены увела охрана. На некоторое время их задержали в служебных помещениях театра, предложив извиниться перед Венедиктовым, однако молодые люди отказались.Сообщается, что организаторы проекта "Открытые диалоги" полицию вызывать не стали. "Интерфакс" это подтвердили в пресс-слубе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти: "Обращений, связанных с инцидентом в Александринском театре, в полицию не поступало".