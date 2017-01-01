Обсуждение темы:

«В Лебяжьем пьяная 57-летняя женщина пошла на улицу покурить, оступилась и ударилась головой об лестницу»

Сергей Григорьев 22.05 23:22 [ + 0 – ]

Так было бы точнее:



"Старая,гопница нализавшись до поросячьего визга слетела вниз с лестницы и сдохла."