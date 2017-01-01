В Луге 16-летняя девочка вместе с 13-летней подружкой силой отняли у женщины 60 тысяч рублей

В отношении старшей подозреваемой возбуждено уголовное дело.

В отношении старшей подозреваемой возбуждено уголовное дело.



Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Ленобласти, по версии следствия, в начале этого месяца 16-летняя девушка со своей 13-летней подругой, которая не достигла возраста уголовной ответственности, находясь на улице в городе Луге, применили насилие и ограбили женщину на сумму более 60 тысяч рублей.



По факту в отношении старшей девочки было возбуждено уголовное дело по статье "грабеж с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья". В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия.



"В ходе предварительного следствия следователем будут изучены обстоятельства проживания и обучения подозреваемой, дана оценка деятельности субъектов профилактики правонарушений среди несовершеннолетних и внесены соответствующие представления", - отметили в ведомстве.



Напомним, ранее мы писали о том, что

В Лужском районе Ленинградской области возбуждено уголовное дело в отношении 16-летней девочки, которая в начале мая вместе со своей еще более малолетней подругой похитили у женщины приличную сумму денег.Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Ленобласти, по версии следствия, в начале этого месяца 16-летняя девушка со своей 13-летней подругой, которая не достигла возраста уголовной ответственности, находясь на улице в городе Луге, применили насилие и ограбили женщину на сумму более 60 тысяч рублей.По факту в отношении старшей девочки было возбуждено уголовное дело по статье "грабеж с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья". В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия."В ходе предварительного следствия следователем будут изучены обстоятельства проживания и обучения подозреваемой, дана оценка деятельности субъектов профилактики правонарушений среди несовершеннолетних и внесены соответствующие представления", - отметили в ведомстве.Напомним, ранее мы писали о том, что двое в масках едва не задушили хозяев дачного дома, отобрав у них ценные вещи и Audi Q7.







Обсуждение темы: «В Луге 16-летняя девочка вместе с 13-летней подружкой силой отняли у женщины 60 тысяч рублей» НЕСТОР 22.05 20:51 [ + 4 – ]

Некому было по башке девкам настучать? Сергей Григорьев 23.05 00:19 [ + 1 – ]

Примерные воспитанницы путинского строя.

Всего комментариев - 2