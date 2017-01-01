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«В Кировске водитель иномарки на ходу выпрыгнул из горящей машины»

Сергей Григорьев 22.05 19:19 [ + 0 – ]

По всей видимости водитель на самом деле хотел впилить горящую машину в сборище местной администрации,да не рассчитал.