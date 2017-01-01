Под Гатчиной гражданин Таджикистана изнасиловал уроженку Узбекистана

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Обсуждение темы:

«Под Гатчиной гражданин Таджикистана изнасиловал уроженку Узбекистана»

SCORPION69 22.05 12:38 [ + 13 – ]

зооопарк на отдыхе)))

НЕСТОР 22.05 15:51 [ + 8 – ]

Не жительница деревни, а приезжая чурка.

Тоскливый Дятел Терпило 22.05 15:56 [ + -5 – ]

Предполагаю, что долг чести родственников мужского пола гражданки Узбекистана потребовать от насильника моральной и материальной компенсации.

монк-аль-ахри 22.05 18:03 [ + 5 – ]

что-то достал этот обезьянник. на что-то хорошее они хоть способны?

Сергей Григорьев 22.05 19:21 [ + 3 – ]

Такие новости надо в зоопарке размещать. Мы то тут при чём?

махоня 22.05 22:04 [ + 1 – ]

Зачем здесь новости из зоопарка?