В Горелово пьяный парень облокотился на балконные перила и рухнул на землю вместе с конструкцией

Пострадавшего с травмой головы госпитализировали в больницу.

Пострадавшего с травмой головы госпитализировали в больницу.



Как сообщает АН «Оперативное прикрытие», в ночь с 19 на 20 мая компания молодежи бурно отмечала день рождения 27-летнего петербуржца. Вечеринка проходила в специально снятом для этого коттедже в Осеннем переулке поселка Горелово.



20 мая около 7 часов утра 21-летний парень вышел на балкон покурить и облокотился на перила. По неизвестной причине конструкция не выдержала, и молодой человек упал с высоты второго этажа.



Травмированный доставлен в Горбольницу №26 с повреждениями головы, в состоянии алкогольного опьянения. По факту инцидента проводится проверка.



Напомним, ранее мы писали о том, что

В минувшие выходные в Красносельском районе Петербурга нетрезвый мужчина был травмирован при падении с высоты второго этажа в поселке Горелово.Как сообщает АН «Оперативное прикрытие», в ночь с 19 на 20 мая компания молодежи бурно отмечала день рождения 27-летнего петербуржца. Вечеринка проходила в специально снятом для этого коттедже в Осеннем переулке поселка Горелово.20 мая около 7 часов утра 21-летний парень вышел на балкон покурить и облокотился на перила. По неизвестной причине конструкция не выдержала, и молодой человек упал с высоты второго этажа.Травмированный доставлен в Горбольницу №26 с повреждениями головы, в состоянии алкогольного опьянения. По факту инцидента проводится проверка.Напомним, ранее мы писали о том, что во Всеволожске семиклассница получила тяжелые травмы, выпав из окна 5-го этажа.





