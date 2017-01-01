На Ивановской нетрезвая мамаша спешила "на шашлыки" и выронила из инвалидной коляски сына с ДЦП

Подростку потребовалась госпитализация.

Подростку потребовалась госпитализация.



Как передает АН «Оперативное прикрытие», 14-летний мальчик 20 мая около 16 часов был доставлен в Детскую больницу №22 в состоянии средней тяжести. Подросток страдает детским церебральным параличом, сообщает АН «Оперативное прикрытие». У него на руках имеются ссадины.



В ходе проверки установлено, что около 14:30 у дома 27 по Ивановской улице пьяная мать выронила мальчика из инвалидной коляски. Как оказалось, женщина очень спешила «на шашлыки».



Подростка изъяли полицейские в присутствии матери и отправили в больницу. Женщиной займется служба по делам несовершеннолетних.



Напомним,



В Невском районе травмирован тяжело больной подросток.Как передает АН «Оперативное прикрытие», 14-летний мальчик 20 мая около 16 часов был доставлен в Детскую больницу №22 в состоянии средней тяжести. Подросток страдает детским церебральным параличом, сообщает АН «Оперативное прикрытие». У него на руках имеются ссадины.В ходе проверки установлено, что около 14:30 у дома 27 по Ивановской улице пьяная мать выронила мальчика из инвалидной коляски. Как оказалось, женщина очень спешила «на шашлыки».Подростка изъяли полицейские в присутствии матери и отправили в больницу. Женщиной займется служба по делам несовершеннолетних.Напомним, прошлым летом на улице На Ольги Форш полицейские задержали пьяную мамашу, которая заснула на земле у коляски с ребенком.









Обсуждение темы: «На Ивановской нетрезвая мамаша спешила "на шашлыки" и выронила из инвалидной коляски сына с ДЦП» Vignat 22.05 21:23 [ + 0 – ]

Трубы горели. Очень торопилась харю наварить.

Всего комментариев - 1