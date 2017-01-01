Двух парней задержали за стрельбу из окна "Нивы" на Васильевском
09:31, 22 мая
Тэги: стрельба, оружие, авто, задержания, хулиганство, васильевский остров
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