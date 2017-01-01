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«На синей ветке метро Петербурга задерживаются поезда»

наладить работу метро мы не можем. обеспечить безопасность горожан в метро мы не можем. защитить их от карманников и террористов в метро мы не можем. прекратить необоснованное вздутие цены на билеты в метро мы не можем. так на кой х*й мне такая власть?!