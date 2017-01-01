«В РПЦ не увидели причин для проведения референдума по Исаакиевскому собору»

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Общество
Недавно обнаружили что причиной раковых опухолей и 93% смертельных болезней - паразиты живущие внутри людей!я вот почистила организм от всяких токсинов и паразитов.После первой недели очистки у меня исчезли папилломы и круги под глазами, ушла хроничная усталость и улучшился аппетит, я стала высыпаться и меньше уставать а так же пропали аллергии и боли в суставах, в общем я стала выглядеть моложе и здоровее.Вот почитайте --- http://eta.pe/medinfo
Длинногривые пиздобол* и пиздоболк* как всегда жульничают. Федеральный Закон говорит о возврате собственности. Исаакий НИКОГДА православнутой секте не принадлежал. Захват этого музея религиозными подонками - классический случай рейдерства. И решить этот вопрос может ТОЛЬКО МНЕНИЕ народа. Не надо втюхивать ложь. Если православнутое стадо - патологические дебилы, это не означает, что жители Петербурга-Петрограда тоже дебилы.
Пасомые! Все на защиту УПЦ МП от бендеривцев! Слыхали, что они удумали? Отобрать хотят храмы православные у РПЦ МП и ее филиала УПЦ МП!
https://ria.ru/religion/20170518/1494593684.html
https://ria.ru/religion/20170518/1494606811.html
Так давайте мы нашим любимым попам с попадьи ихние и попята потери Исаакием компенсируем. С нас ведь не убудет, правда?
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17:08, 15 мая
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