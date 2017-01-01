В РПЦ не увидели причин для проведения референдума по Исаакиевскому собору

Обсуждение темы:

«В РПЦ не увидели причин для проведения референдума по Исаакиевскому собору»

Ирина Дубова 19.05 17:33 [ + -2 – ]

Недавно обнаружили что причиной раковых опухолей и 93% смертельных болезней - паразиты живущие внутри людей!я вот почистила организм от всяких токсинов и паразитов.После первой недели очистки у меня исчезли папилломы и круги под глазами, ушла хроничная усталость и улучшился аппетит, я стала высыпаться и меньше уставать а так же пропали аллергии и боли в суставах, в общем я стала выглядеть моложе и здоровее.Вот почитайте --- http://eta.pe/medinfo

Джон Сильвер 19.05 19:50 [ + 1 – ]

Дубова, иди в ДУПУ....не будь паразитом, не засоряй эфир.

монк-аль-ахри 19.05 20:09 [ + 2 – ]

Длинногривые пиздобол* и пиздоболк* как всегда жульничают. Федеральный Закон говорит о возврате собственности. Исаакий НИКОГДА православнутой секте не принадлежал. Захват этого музея религиозными подонками - классический случай рейдерства. И решить этот вопрос может ТОЛЬКО МНЕНИЕ народа. Не надо втюхивать ложь. Если православнутое стадо - патологические дебилы, это не означает, что жители Петербурга-Петрограда тоже дебилы.

Hиф-Hиф 19.05 21:01 [ + 0 – ]

Пасомые! Все на защиту УПЦ МП от бендеривцев! Слыхали, что они удумали? Отобрать хотят храмы православные у РПЦ МП и ее филиала УПЦ МП!



https://ria.ru/religion/20170518/1494593684.html



https://ria.ru/religion/20170518/1494606811.html



Так давайте мы нашим любимым попам с попадьи ихние и попята потери Исаакием компенсируем. С нас ведь не убудет, правда?



