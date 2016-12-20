В Петербурге начали суд над экс-депутатом Нотягом по делу о взятке (фото)

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«В Петербурге начали суд над экс-депутатом Нотягом по делу о взятке (фото)»

НЕСТОР 19.05 16:47 [ + 0 – ]

Этих паразитов всех надо судить.

Тоскливый Дятел Терпило 19.05 16:52 [ + -2 – ]

Пожилой, больной человек. Амнистировать и отпустить на дачу, пусть заслуженно отдыхает.

Сергей Андрухов 19.05 17:25 [ + 0 – ]

Ребят, бросайте курить! По этой методике бросить можно за пару дней, и без вреда для организма, нервов и переедания, еще и организм чистит. Вообщем ребят рекомендую http://smokenosov.blogspot.com



Ирина Дубова 19.05 17:33 [ + 0 – ]

Недавно обнаружили что причиной раковых опухолей и 93% смертельных болезней - паразиты живущие внутри людей!я вот почистила организм от всяких токсинов и паразитов.После первой недели очистки у меня исчезли папилломы и круги под глазами, ушла хроничная усталость и улучшился аппетит, я стала высыпаться и меньше уставать а так же пропали аллергии и боли в суставах, в общем я стала выглядеть моложе и здоровее.Вот почитайте --- http://eta.pe/medinfo