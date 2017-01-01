Луческу: даже и не знаю, останусь ли я в "Зените"

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«Луческу: даже и не знаю, останусь ли я в "Зените"»

Тоскливый Дятел Терпило 19.05 16:50 [ + 1 – ]

Зенит всегда был командой зоны УЕФА. До Лини Чемпионов ему как до той пальмы еще. А Луческу лучше пусть тренирует где-нибудь в детской спортивной школе.

Сергей Андрухов 19.05 17:26 [ + 0 – ]

Ребят, бросайте курить! По этой методике бросить можно за пару дней, и без вреда для организма, нервов и переедания, еще и организм чистит. Вообщем ребят рекомендую http://smokenosov.blogspot.com



Ирина Дубова 19.05 17:34 [ + 0 – ]

Недавно обнаружили что причиной раковых опухолей и 93% смертельных болезней - паразиты живущие внутри людей!я вот почистила организм от всяких токсинов и паразитов.После первой недели очистки у меня исчезли папилломы и круги под глазами, ушла хроничная усталость и улучшился аппетит, я стала высыпаться и меньше уставать а так же пропали аллергии и боли в суставах, в общем я стала выглядеть моложе и здоровее.Вот почитайте --- http://eta.pe/medinfo