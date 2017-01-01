«В Петербурге на полтора месяца отменят маршрутку от метро "Московская" до Пулково»

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Открыт восточнославянский опыт в в лечении простатита
Общество
Маршрутки ладно, а вот что оружие запретят носить это гораздо хуже.
Хахахахаха что бы частники не заработали) Как там закон об монополии поживает?
Интересно будет ли премия кондукторам за повышенный поток?
Ребят, бросайте курить! По этой методике бросить можно за пару дней, и без вреда для организма, нервов и переедания, еще и организм чистит. Вообщем ребят рекомендую http://smokenosov.blogspot.com
И что это за автобусы по 1840000р ещё и гармошки?
Недавно обнаружили что причиной раковых опухолей и 93% смертельных болезней - паразиты живущие внутри людей!я вот почистила организм от всяких токсинов и паразитов.После первой недели очистки у меня исчезли папилломы и круги под глазами, ушла хроничная усталость и улучшился аппетит, я стала высыпаться и меньше уставать а так же пропали аллергии и боли в суставах, в общем я стала выглядеть моложе и здоровее.Вот почитайте --- http://eta.pe/medinfo
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17:08, 15 мая
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