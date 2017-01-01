В Петербурге на полтора месяца отменят маршрутку от метро "Московская" до Пулково

Коммерческий транспорт не будет ходить с 1 июня по 15 июля.

Обсуждение темы:

«В Петербурге на полтора месяца отменят маршрутку от метро "Московская" до Пулково»

Тоскливый Дятел Терпило 19.05 16:54 [ + 1 – ]

Маршрутки ладно, а вот что оружие запретят носить это гораздо хуже.

Panteley Maximov 19.05 17:18 [ + 1 – ]

Хахахахаха что бы частники не заработали) Как там закон об монополии поживает?

Panteley Maximov 19.05 17:19 [ + 0 – ]

Интересно будет ли премия кондукторам за повышенный поток?

Сергей Андрухов 19.05 17:25 [ + 0 – ]

Ребят, бросайте курить! По этой методике бросить можно за пару дней, и без вреда для организма, нервов и переедания, еще и организм чистит. Вообщем ребят рекомендую http://smokenosov.blogspot.com



Panteley Maximov 19.05 17:33 [ + 0 – ]

И что это за автобусы по 1840000р ещё и гармошки?