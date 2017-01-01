Двое в масках едва не задушили хозяев дачного дома, отобрав у них ценные вещи и Audi Q7

Иномарка была обнаружена уже через час после обращения в полицию.

Иномарка была обнаружена уже через час после обращения в полицию.



Как сообщает «Водитель Петербурга», заявление в полицию поступило ранним утром 18 мая. Женщина рассказала, что проживает в Петербурга, однако в ту ночь вместе с мужем оказалась на даче. Сон супругов был прерван страшно: они проснулись от того, что двое неизвестных пытались задушить отдыхающих.



Лица преступников скрывали маски. Просили разбойники деньги. Причем женщину связали, а мужчину начали бить. В руках у нападавших были пистолеты и ножи. В итоге непрошеные гости собрали все, что могли унести, и погрузили в Audi Q7, принадлежащий супругам. После этого скрылись.



Машину сотрудники УГИБДД нашли буквально через час после обращения пострадавших. «Ауди» была остановлена у дома 39 в деревне Лангерево. За рулем оказался 35-летний мужчина без определенного места жительства и безработный.



При обыске в машине нашли сумку. Внутри – маски с прорезями для глаз, три ружья в чехлах, самодельное ружье и арбалет. Там же лежали два чужих водительских удостоверения и свидетельство о регистрации на машину.



Напомним, ранее мы писали о том, что

В ночь на 18 мая во Всеволожском районе Ленинградской области у семейной пары отняли не только вещи, хранившиеся в доме, но и иномарку.Как сообщает «Водитель Петербурга», заявление в полицию поступило ранним утром 18 мая. Женщина рассказала, что проживает в Петербурга, однако в ту ночь вместе с мужем оказалась на даче. Сон супругов был прерван страшно: они проснулись от того, что двое неизвестных пытались задушить отдыхающих.Лица преступников скрывали маски. Просили разбойники деньги. Причем женщину связали, а мужчину начали бить. В руках у нападавших были пистолеты и ножи. В итоге непрошеные гости собрали все, что могли унести, и погрузили в Audi Q7, принадлежащий супругам. После этого скрылись.Машину сотрудники УГИБДД нашли буквально через час после обращения пострадавших. «Ауди» была остановлена у дома 39 в деревне Лангерево. За рулем оказался 35-летний мужчина без определенного места жительства и безработный.При обыске в машине нашли сумку. Внутри – маски с прорезями для глаз, три ружья в чехлах, самодельное ружье и арбалет. Там же лежали два чужих водительских удостоверения и свидетельство о регистрации на машину.Напомним, ранее мы писали о том, что полиция на протяжении 50 км гналась за угонщиком Audi Q7, которую утром он отобрал у местной жительницы.





