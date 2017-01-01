В Петербурге солдаты получили 42 года на троих за убийство медсестер в госпитале

Двое будут отбывать в колониях строгого режима, а третий – в колонии общего режима.

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«В Петербурге солдаты получили 42 года на троих за убийство медсестер в госпитале»