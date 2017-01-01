В Астрахани задержали педофила, который 12 лет назад неоднократно насиловал малолетнего детдомовца в петербургской квартире

Мужчину этапировали в Северную столицу.

Мужчину этапировали в Северную столицу.



Как сообщает АН «Оперативное прикрытие», 16 мая в правоохранительные органы обратился 26-летний петербуржец, бывший воспитанник «Центра содействия семейному воспитанию №8». Мужчина рассказал, как в марте-апреле 2005 года подвергался сексуальному насилию. Это происходило в неустановленной квартире на Ленинском проспекте. В то время детдомовцу еще не исполнилось и 14 лет.



По подозрению в Астрахани был задержан и 17 мая этапирован в Петербург работник местной фотостудии. Возбуждено уголовное дело по статье 132 УК РФ. Педофил взят под стражу. В отношении него проводятся оперативно-разыскные мероприятия в причастности к совершению аналогичных преступлений.



Напомним, ранее мы писали о том, что

В городе Астрахани задержан 54-летний местный житель, которого подозревают в педофилии. В 2005 году мужчина неоднократно насиловал петербургского детдомовца.Как сообщает АН «Оперативное прикрытие», 16 мая в правоохранительные органы обратился 26-летний петербуржец, бывший воспитанник «Центра содействия семейному воспитанию №8». Мужчина рассказал, как в марте-апреле 2005 года подвергался сексуальному насилию. Это происходило в неустановленной квартире на Ленинском проспекте. В то время детдомовцу еще не исполнилось и 14 лет.По подозрению в Астрахани был задержан и 17 мая этапирован в Петербург работник местной фотостудии. Возбуждено уголовное дело по статье 132 УК РФ. Педофил взят под стражу. В отношении него проводятся оперативно-разыскные мероприятия в причастности к совершению аналогичных преступлений.Напомним, ранее мы писали о том, что в Петербурге 20-летняя сутенерша организовала групповуху с 15-летней девочкой-инвалидом в сауне.







Обсуждение темы: «В Астрахани задержали педофила, который 12 лет назад неоднократно насиловал малолетнего детдомовца в петербургской квартире» Тоскливый Дятел Терпило 19.05 13:25 [ + 0 – ]

Почему потерпевший так долго ждал?

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