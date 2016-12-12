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«Здание Витебского вокзала закрыли ради проведения гала-ужина юридического форума»

всё отдадим для любимого и великого Медведева! Пусть ему в жизни хорошо живецццца! Будет пусть ему что вспомнить! Как гулял в привокзальном буфете на Витебском вокзале

Тоскливый Дятел Терпило 19.05 13:27 [ + 1 – ]

Я бы закрыл все выходы на вокзал и еще метро Пушкинская и Звенигородская. Чтобы никто и близко не подошел к VIP-персонам, которые будут вкушать яства.