В Ленобласти пьяный мужчина несколько раз ударил топором по голове своего собутыльника

Благодаря вмешательству жены потерпевший остался жив.

Благодаря вмешательству жены потерпевший остался жив.



Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Ленобласти, инцидент произошел в апреле этого года в квартире одного из домов в поселке Кикерино. Во время пьяной ссоры подозреваемый нанес потерпевшему множественные удары топором в область головы, однако довести до конца свой преступный умысел не смог, так как его действия были пресечены находящейся рядом женой.



По факту было возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство". Подозреваемый задержан. "Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Следователем изъят ряд улик, назначены необходимые судебные экспертизы", - отметили в ведомстве.



Напомним, ранее мы писали о том, что В Волосовском районе Ленинградской области в отношении 30-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство. Он подозревается в том, что топором пытался зарубить своего собутыльника.Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Ленобласти, инцидент произошел в апреле этого года в квартире одного из домов в поселке Кикерино. Во время пьяной ссоры подозреваемый нанес потерпевшему множественные удары топором в область головы, однако довести до конца свой преступный умысел не смог, так как его действия были пресечены находящейся рядом женой.По факту было возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство". Подозреваемый задержан. "Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Следователем изъят ряд улик, назначены необходимые судебные экспертизы", - отметили в ведомстве.Напомним, ранее мы писали о том, что в Сосновом Бору пьяный мужчина семь раз ударил ножом в грудь свою знакомую.





