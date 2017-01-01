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В Тихвине пьяный мужчина с ссадинами на лице пришел домой и умер

19:18
Тэги: тело, смерть, алкоголь, ленобласть
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Тэги: тело, смерть, алкоголь, ленобласть
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