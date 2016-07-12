Бдительный житель Ленобласти сообщил в полицию о парне с нацистской символикой, который приехал в Петербург на "крупное мероприятие"

Обсуждение темы:

«Бдительный житель Ленобласти сообщил в полицию о парне с нацистской символикой, который приехал в Петербург на "крупное мероприятие"»

Hиф-Hиф 19.05 11:51 [ + 0 – ]

"Вот так у нас хранится советская граница

И никакая сволочь её не перейдёт!" (С)

Тоскливый Дятел Терпило 19.05 12:00 [ + -3 – ]

Если бы он этого парня оглушил и доставил в отдел, то достоин был бы похвалы. А так словесный туман.