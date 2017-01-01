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У предпринимателя из Вологды угнали Toyota Land Cruiser стоимостью 4,7 млн рублей

10:58
Тэги: угоны, авто, кража, красносельский район
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Тэги: угоны, авто, кража, красносельский район
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