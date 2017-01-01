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«В Петербурге задержали 18-летнюю девушку, которая вместе с подельником изнасиловала девятиклассницу»

Тоскливый Дятел Терпило 19.05 11:13 [ + -4 – ]

Насчет мужчины понятно, но каким образом девушка могла совершить насилие в отношении другой представительницы прекрасного пола? Трудно представить это себе с точки зрения физической, и тем более этической формы.