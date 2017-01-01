В Петербурге врач больницы отдала мошеннику 450 тысяч рублей за "спасение" сына от последствий ДТП

Злоумышленник сообщил 61-летней женщине, что ее сын сбил женщину.

Злоумышленник сообщил 61-летней женщине, что ее сын сбил женщину.



Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и области, 18 мая в полицию поступило заявление от 61-летней петербурженки, врача городской больницы. Потерпевшая рассказала, что около половины седьмого вечера неизвестный преступник завладел ее деньгами.



Она пояснила, что накануне на стационарный телефон ей позвонил мужчина, представился следователем и сообщил, что ее сын сбил женщину и чтобы якобы решить вопрос, необходимы деньги. Затем женщина передала неизвестному в квартире на улице Партизана Германа 450 тысяч рублей, а затем поняла, что ее обманули.



По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Полиция принимает меры к розыску и задержанию предполагаемого преступника.



Напомним, ранее мы писали о том, что

Накануне вечером в Красносельском районе Петербурга лжеследователь похитил обманным путем около полумиллиона рублей у 61-летней местной жительницы.Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и области, 18 мая в полицию поступило заявление от 61-летней петербурженки, врача городской больницы. Потерпевшая рассказала, что около половины седьмого вечера неизвестный преступник завладел ее деньгами.Она пояснила, что накануне на стационарный телефон ей позвонил мужчина, представился следователем и сообщил, что ее сын сбил женщину и чтобы якобы решить вопрос, необходимы деньги. Затем женщина передала неизвестному в квартире на улице Партизана Германа 450 тысяч рублей, а затем поняла, что ее обманули.По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Полиция принимает меры к розыску и задержанию предполагаемого преступника.Напомним, ранее мы писали о том, что на Комендантском проспекте 79-летняя бабушка отдала мошеннику 135 тысяч рублей за БАДы.









Обсуждение темы: «В Петербурге врач больницы отдала мошеннику 450 тысяч рублей за "спасение" сына от последствий ДТП» Saymon Grapes 19.05 11:06 [ + 1 – ]

Дура... позвонить сыну сначала - не дошло!...

Всего комментариев - 1