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«Перегревшиеся петербуржцы просят Смольный отключить отопление»

Тоскливый Дятел Терпило 19.05 10:43 [ + -4 – ]

Я давно задыхаюсь от жары в квартире. Неужели трудно перекрыть тепло: у меня сердечная аритмия.