Грузовики не пустят на Петербургское шоссе во время ПМЭФ
18:58, 18 мая
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«Грузовики не пустят на Петербургское шоссе во время ПМЭФ»
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dexter 18.05 19:46 [ + -5 – ]
На Руси всегда было принято стелиться перед иноземцами,
На Руси всегда было принято стелиться перед иноземцами,
всячески их проклиная...
Всего комментариев - 2
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