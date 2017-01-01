Грузовики не пустят на Петербургское шоссе во время ПМЭФ

Запрет будет действовать с 29 мая по 5 июня.

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Обсуждение темы:

«Грузовики не пустят на Петербургское шоссе во время ПМЭФ»

dexter 18.05 19:46 [ + -5 – ]

На Руси всегда было принято стелиться перед иноземцами,

всячески их проклиная...